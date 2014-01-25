Міліція закликає мітингувальників видати двох захоплених ними правоохоронців
10:23, 25 січня 2014Політика
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Міліція просить мітингувальників видати двох працівників правоохоронних органів, які були захоплені 24 січня активістами і знаходяться, за наявною інформацією, у будинку Київської міськдержадміністрації.
Зіткнення активістів і правоохоронців після Народного віче 19 січня / Reuters
Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією Управління зв’язків з громадськістю МВС України, 24 січня ввечері неподалік столичного Майдану Незалежності охорона Майдану напала на трьох працівників міліції, які перебували при виконанні службових обов’язків, та поранила одного з них ножем. "Захоплених правоохоронців утримували в будинку КМДА. Зараз поранений звільнений та вже госпіталізований, йому надається допомога. Доля ще двох міліціонерів невідома", - зазначили в МВС.
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