Міліція закликає мітингувальників видати двох захоплених ними правоохоронців

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Управління зв’язків з громадськістю МВС України, 24 січня ввечері неподалік столичного Майдану Незалежності охорона Майдану напала на трьох працівників міліції, які перебували при виконанні службових обов’язків, та поранила одного з них ножем. "Захоплених правоохоронців утримували в будинку КМДА. Зараз поранений звільнений та вже госпіталізований, йому надається допомога. Доля ще двох міліціонерів невідома", - зазначили в МВС.