Вінницьку ОДА захопили мітингувальники

Про це у своєму Твіттері написав депутат Андрій Шевченко, повідомляє Українська правда.

"У будівлі вінницької облради вибухи, газ... Витягуємо керівників області до людей" - написав він.

Станом на 10:40 твіттер Свободи повідомляє, що "Громада взяла ОДА, Народ зайняв будівлю адміністрації".

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники вимагають відставки губернатора Івана Мовчана.

Рух транспорту в центрі міста перекрито. Керівник обласної міліції Віктор Русин намагався умовити людей заспокоїтися, аби депутати облради мали змогу проголосувати за звернення щодо політичної ситуації, але люди вимагали відставки губернатора.

Депутати через чорні ходи почали залишати приміщення ОДА. Губернатор також покинув приміщення ОДА через «живий коридор» міліції.

Приміщення також залишили і правоохоронці, але вони зараз залишаються перед приміщенням. Також карети «швидкої» госпіталізують людей, які постраждали під час сутичок. Їх кількість наразі невідома.

Як повідомляв УНІАН, зранку у Вінниці мітингувальники, як тільки почалася сесія обласної ради, почали штурм приміщенням ОДА та облради.

Чисельні співробітники міліції намагалися стримати людей. Перед мітингувальниками виступив губернатор Іван Мовчан, який заявив, що під стінами ОДА стоїть група радикально настроєних людей, які нікого не слухають, за закликав продовжити сесію.

Депутати були готові голосувати за звернення, в якому йдеться про заклик невідкладно відправити уряд у відставку, відмінити закони «16 січня» та відновити Конституцію 2004 року, але голова облради Сергій Татусяк затягнув голосування і депутати почали покидати сесійну залу.