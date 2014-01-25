На Європейській площі люди запалили свічки в пам'ять про загиблих активістів

18:07, 25 січня 2014
Політика
1 0

На Європейській площі в центрі Києва проходить акція в пам'ять про загиблих активістів Майдану. 

Люди поминают Сергея Нигояна и других убитых активистов

Як передає кореспондент УНІАН, близько 200 осіб утворили коло і запалили свічки. Кількість людей постійно збільшується.

Перемир'я на вулиці Грушевського продовжується. Протестувальники і силовики поки утримуються від активних дій.

Як повідомляв УНІАН, на вулиці Грушевського в Києві з 19 січня тривають зіткнення між активістами Майдану і бійцями спецпідрозділу МВС ”Беркут” і Внутрішніх військ. Сотні людей поранені, є загиблі.

За даними ВО «Свобода», в Києві в останні дні загинуло 5 учасників протестних акцій - Сергій Нигоян з Дніпропетровська, білорус Михайло Жизневский, львів'янин Юрій Вербицький, ще двоє загиблих поки не упізнані.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter