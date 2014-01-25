У Дніпропетровську знеструмили торговий центр, на якому транслюють ”5 канал”
19:19, 25 січня 2014Політика
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У Дніпропетровську в двох будівлях, що належать одному власнику, і на одному з яких з учорашнього транслювали ”5 канал”, близько 18:00 вимкнули електроенергію.
Як повідомили «Українській правді» активісти місцевого Євромайдану, при цьому в сусідній будівлі - теж торговому центрі, стоїть впритул до ТЦ ” Пасаж” і належить іншій людині, світло є.
За їх словами, аварійні служби на повідомлення про знеструмлення ніяк не реагують: при спробі дізнатися в них подробиці, нічого не відповідають. На повторні дзвінки просто не беруть слухавку.
Також жодних дій з боку ремонтних бригад ”Дніпроенерго” не помічено.
Як відомо, у центрі Дніпропетровськa замість реклами увімкнули ”5 канал”. Новини показують на плазмі торговельного центру ”Пасаж”, де раніше відбувалася цілодобова реклама модних товарів у магазинах ТЦ.
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