У Дніпропетровську знеструмили торговий центр, на якому транслюють ”5 канал”

Як повідомили «Українській правді» активісти місцевого Євромайдану, при цьому в сусідній будівлі - теж торговому центрі, стоїть впритул до ТЦ ” Пасаж” і належить іншій людині, світло є.

За їх словами, аварійні служби на повідомлення про знеструмлення ніяк не реагують: при спробі дізнатися в них подробиці, нічого не відповідають. На повторні дзвінки просто не беруть слухавку.

Також жодних дій з боку ремонтних бригад ”Дніпроенерго” не помічено.

Як відомо, у центрі Дніпропетровськa замість реклами увімкнули ”5 канал”. Новини показують на плазмі торговельного центру ”Пасаж”, де раніше відбувалася цілодобова реклама модних товарів у магазинах ТЦ.