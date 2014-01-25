Янукович запропонував Яценюку посаду прем'єр-міністра, а Кличку - віце-прем'єра

19:30, 25 січня 2014
Політика
0 0
оновлено

Президент України Віктор Янукович запропонував лідеру фракції «Батьківшина» Арсенію Яценюку посаду прем’єр-міністра, а лідеру партії «УДАР» Віталію Кличку - віце-прем`єра з гуманітарних питань.

Про це повідомила міністр юстиції Олена Лукаш, оголошуючи заяву учасників робочої групи з врегулювання політичної кризи першого заступника глави Адміністрації Президента України Андрія Портнова та міністра юстиції Олени Лукаш щодо перебігу переговорів з лідерами опозиційних парламентських фракцій, пише прес-служба Президента.

У заяві наголошується, що Президентом України запропоновано посаду прем’єр-міністра України Арсенію Яценюку. «У разі згоди останнього зайняти пост прем’єр-міністра України Президентом України буде прийнято рішення про відставку уряду. Посаду віце-прем`єра з гуманітарних питань Президентом України запропоновано Кличку. Президент України переконаний, що спільна робота разом з опозицією допоможе державі об’єднатися і провести необхідні реформи для держави і суспільства. Президент України вкотре висловив жаль з приводу всіх трагічних випадків, поранень, жертв конфліктів останніх днів та наголосив на неприпустимості насильства. Ми засуджуємо всі радикальні сценарії та їхні наслідки. Переговори будуть продовжуватися за домовленістю сторін», - сказала Лукаш. 

Також «задля забезпечення широкого громадського діалогу Президентом України викликано на публічні дебати Віталія Кличка, на які той надав свою згоду», сказала Лукаш.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter