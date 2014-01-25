Янукович запропонував Яценюку посаду прем'єр-міністра, а Кличку - віце-прем'єра

Про це повідомила міністр юстиції Олена Лукаш, оголошуючи заяву учасників робочої групи з врегулювання політичної кризи першого заступника глави Адміністрації Президента України Андрія Портнова та міністра юстиції Олени Лукаш щодо перебігу переговорів з лідерами опозиційних парламентських фракцій, пише прес-служба Президента.

У заяві наголошується, що Президентом України запропоновано посаду прем’єр-міністра України Арсенію Яценюку. «У разі згоди останнього зайняти пост прем’єр-міністра України Президентом України буде прийнято рішення про відставку уряду. Посаду віце-прем`єра з гуманітарних питань Президентом України запропоновано Кличку. Президент України переконаний, що спільна робота разом з опозицією допоможе державі об’єднатися і провести необхідні реформи для держави і суспільства. Президент України вкотре висловив жаль з приводу всіх трагічних випадків, поранень, жертв конфліктів останніх днів та наголосив на неприпустимості насильства. Ми засуджуємо всі радикальні сценарії та їхні наслідки. Переговори будуть продовжуватися за домовленістю сторін», - сказала Лукаш.

Також «задля забезпечення широкого громадського діалогу Президентом України викликано на публічні дебати Віталія Кличка, на які той надав свою згоду», сказала Лукаш.