Янукович обговорив з фракцією ПР мирні шляхи вирішення конфлікту
20:58, 25 січня 2014Політика
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Президент України Віктор Янукович обговорив ситуацію в країні з депутатами фракції Партії регіонів у парламенті.
Виктор Янукович
Як повідомляє прес-служба Президента, на зустрічі також були присутні представники Кабінету міністрів України.
Під час свого виступу Президент ще раз наголосив на важливості вирішення конфліктної ситуації виключно мирним шляхом, йдеться у повідомленні.
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