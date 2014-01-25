Янукович обговорив з фракцією ПР мирні шляхи вирішення конфлікту

20:58, 25 січня 2014
Політика
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Президент України Віктор Янукович обговорив ситуацію в країні з депутатами фракції Партії регіонів у парламенті.

Виктор Янукович

Як повідомляє прес-служба Президента, на зустрічі також були присутні представники Кабінету міністрів України.

Під час свого виступу Президент ще раз наголосив на важливості вирішення конфліктної ситуації виключно мирним шляхом, йдеться у повідомленні.

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