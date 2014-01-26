Активіст звинувачує силовиків з Українського дому у мародерстві та знищенні музейних фондів

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив активіст Майдану Зорян Шкіряк.

"Півтора місячне перебування "Беркуту" і ВВ в будівлі фактично знищили Український Дім. Це жах... 4 і 5 поверхи просто перетворені на помийну яму", - написав він.

"Все розкидано, зламані меблі, всюди бруд, сміття, порожні пляшки, окурки. Наразі, активісти Майдану разом з працівниками музею наводять порядок і проводять інвентарізацію, щоб розуміти масштаби можливого пограбування." - сказано в повідомленні.

За даними активіста, силовики можуть бути причетні і до розграбування музейних фондів.

"Виявляється з 3-го грудня науковців практично не пускали на роботу, бо там хазяйнував "Беркут". Не виключено, що вони причетні навіть до зникнення цінностей з музею. Сьогодні працівники Укрдому виявили, що пломби складів були зірвані... Виявляється, "Беркут" ще й мародери?...", - завершив Шкіряк.

Нагадаємо, сьогодні вночі бійці спецпідрозділів залишили Український дім після тривалого штурму.