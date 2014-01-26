В МВС вважають, що силовиків під Українським домом хотіли взяти у заручники

Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС.

Зокрема, згідно з повідомленням, «група резерву правоохоронців, яка перебувала на відпочинку в Українському домі», покинула приміщення за рішенням міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

«Під час перебування правоохоронців в Українському домі мітингувальники заблокували приміщення та намагалися провокувати міліціонерів на сутички, незважаючи на численну перевагу останніх. Працівники міліції не піддалися на провокації, не дали поводу для ескалації та проявили витримку», - йдеться в повідомленні.

При цьому в МВС заявляють, що «метою мітингувальників було взяття у полон правоохоронців задля подальшого обміну на активістів Майдану, яких наразі затримано та заарештовано».

Водночас для того, щоб продовжити переговорний процес та врегулювати ситуацію мирним шляхом, міністр внутрішніх справ прийняв рішення вивести працівників ОВС з Українського дому, підкреслили в МВС.

Як повідомлялося, увечері 25 січня з'явилася інформація, що 200 правоохоронців зайняли будівлю Українського дому в Києві.

Читайте такожАктивіст звинувачує силовиків з Українського дому у мародерстві та знищенні музейних фондівЗгодом кілька сотень демонстрантів почали штурм будівлі. Вони розбили вікна Українського дому і кидали всередину "коктейлі Молотова", піротехніку та інші підручні засоби. Правоохоронці, заблоковані у будівлі, використали сльозогінний газ і поливали атакуючих водою з брандспойтів.

Близько 3 години правоохоронці покинули Український дім.

Наразі мітингувальники зайняли будівлю Українського дому, виставляють там охорону, а також наводять лад.