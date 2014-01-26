У Севастополі 40% учасників опитування назвали Майдан "мирною демонстрацією"

Як передає кореспондент УНІАН, 61% (342 респондента), відповідаючи на поставлене в програмі «По суті» запитання, сказали, що «Майдан - це спроба державного перевороту», тоді як 39 % (227 респондентів) вважають, що «Майдан - це мирна демонстрація». Всього до студії зателефонували 569 осіб.

Читайте такожАрхієпископ УПЦ КП закликав депутатів ВР Криму провести “круглий стіл” заради примирення на півостровіСлід додати, що всі гості програми - колишній глава міста, громадський діяч, яка представляла середній і дрібний бізнес, економіст та історик – під час передачі не приховували своєї лояльності до Президента та влади в цілому, засуджували радикальні дії на вулиці Грушевського в Києві. Щоправда, деякі учасники програми визнали існування високого рівня корупції в країні та наявні проблеми у дрібного і середнього бізнесу.

Вранці 26 січня п'ятнична програма «По суті» на каналі СТВ була показана у повторі.