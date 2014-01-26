Російський спецназ сьогодні переодягнуть у "Беркут" та кинуть на Майдан - Парубій

Народний депутат від «Батьківщини», комендант Євромайдану Андрій Парубій заявляє про отримання опозицією інформації щодо можливого прибуття сьогодні до України російського спецназу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

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«Є інформація, що зараз о 14-й годині в «Борисполі» і «Жулянах» висаджується російський спецназ в цивільному, який мають перевдягнути у форму «Беркуту» і кинути на Майдан», - зазначив Парубій.

Він наголосив, що «зараз туди поїхали наші люди перевірити її (інформацію – УНІАН)».

У прес-службі «Батьківщини» додали, що з різних джерел надходить інформація про прибуття приблизно 1 тис. російських спецназівців, які мають висадитися в аеропортах «Жуляни» та «Гостомель».

При цьому Штаб національного спротиву звертається до ЗМІ з проханням взяти під «особливий контроль» аеропорти «Жуляни» та «Гостомель» і так само перевірити повідомлення, виходячи з власних журналістських стандартів.