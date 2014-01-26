Російський спецназ сьогодні переодягнуть у "Беркут" та кинуть на Майдан - Парубій
Андрій Парубій заявляє, що існує інформація про прибуття сьогодні в Україну російського спецназу, «який повинні кинути на Майдан»
Народний депутат від «Батьківщини», комендант Євромайдану Андрій Парубій заявляє про отримання опозицією інформації щодо можливого прибуття сьогодні до України російського спецназу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.
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«Є інформація, що зараз о 14-й годині в «Борисполі» і «Жулянах» висаджується російський спецназ в цивільному, який мають перевдягнути у форму «Беркуту» і кинути на Майдан», - зазначив Парубій.
Він наголосив, що «зараз туди поїхали наші люди перевірити її (інформацію – УНІАН)».
У прес-службі «Батьківщини» додали, що з різних джерел надходить інформація про прибуття приблизно 1 тис. російських спецназівців, які мають висадитися в аеропортах «Жуляни» та «Гостомель».
При цьому Штаб національного спротиву звертається до ЗМІ з проханням взяти під «особливий контроль» аеропорти «Жуляни» та «Гостомель» і так само перевірити повідомлення, виходячи з власних журналістських стандартів.