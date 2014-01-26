Парубій: Посли західних країн переконалися, що в Будинку профспілок немає зброї

Посли західних країн переконалися, що в Будинку профспілок немає зброї.

Про це на брифінгу заявив комендант Майдану, народний депутат України Андрій Парубій, передає кореспондент УНІАН.

Він розповів, що сьогодні посли Франції, Великої Британії, Канади та США відвідали Будинок профспілок.

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«Ми продемонстрували їм бомби, які «Беркут» переробляє в бойові. Вони бачили людей, поранених цими бомбами. Також ми піднялися на п’ятий поверх будівлі, де перебуває«Правий сектор». Посли пройшлись по всіх закутках п’ятого поверху, зустрілися з керівниками 23-ї сотні, «Тризубу» та «Правого сектору», - сказав Парубій.

За словами коменданта Майдану, посли переконались, що жодних складів зброї, жодної небезпеки ці люди не становлять.