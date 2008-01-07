Саакашвілі називає президентські вибори ”потрійним успіхом Грузії”

Михаїл СААКАШВІЛІ назвав президентські вибори 5 січня "потрійним успіхом Грузії", передає ІТАР-ТАРС.

"По-перше, вибори пройшли в спокійній і організованій обстановці, по-друге, міжнародне співтовариство й іноземні спостерігачі дали виборам високу оцінку і назвали їх демократичними, по-третє, важливо те, що перемога залишилася за нами", - сказав М.СААКАШВІЛІ.

Він вважає, що для визначення переможця президентських виборів "другий тур не знадобиться". В той же час М.СААКАШВІЛІ вважає, що перемога на них не означає автоматичну перемогу на чергових виборах до парламенту країни.

"Парламентські вибори пройдуть через декілька місяців, Грузія - маленька країна, але політична конкуренція у нас дуже велика. Сьогодні перемагаєш на виборах, а завтра - все може бути", - сказав М.СААКАШВІЛІ.

Колишній президент Грузії балотувався на новий термін від правлячої партії "Єдиний національний рух", яка в діючому парламенті має більшість місць. У нинішньому парламенті - три опозиційні фракції, які в цілому налічують близько 40 депутатів.