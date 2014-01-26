У Кіровограді двом активістам Євромайдану розбили голови гумовим молотком

20:15, 26 січня 2014
Політика
0 0

У Кіровограді під час Народного Віче в неділю двом активістам Евромайдана розбили голову

Потасовка при штруме ОГА в Запорожье / akulamedia.com

Як передає кореспондент УНІАН, сутичка сталася близько 15 хвилин тому. Активісту Віктору Шмиленко розбили голову, а коли його син намагався забрати батька, удар в голову завдали і йому.

Потасовка во время штурма ОГА в Запорожье / akulamedia.com

За словами постраждалих, удари резиновим молотком нанесли "тітушки". Постраждалі звернулися до правоохоронців з проханням затримати нападника, проте ті порадили йому писати заяву в міліцію.

Читайте такожТроє учасників штурму ОДА в Запоріжжі отримали осколкові поранення

Зараз обидва активісти отримали необхідну допомогу і залишаються на акції на площі Кірова.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter