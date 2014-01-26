У Кіровограді двом активістам Євромайдану розбили голови гумовим молотком

Як передає кореспондент УНІАН, сутичка сталася близько 15 хвилин тому. Активісту Віктору Шмиленко розбили голову, а коли його син намагався забрати батька, удар в голову завдали і йому.

За словами постраждалих, удари резиновим молотком нанесли "тітушки". Постраждалі звернулися до правоохоронців з проханням затримати нападника, проте ті порадили йому писати заяву в міліцію.

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Зараз обидва активісти отримали необхідну допомогу і залишаються на акції на площі Кірова.