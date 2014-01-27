Харківський Євромайдан не буде захоплювати адмінбудівлі та попереджає про можливі провокації

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив співорганізатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін, передає кореспондент УНІАН.

Водночас він звернув увагу на можливі провокації, які можуть бути вчинені з метою дестабілізації ситуації в місті.

«Маємо інформацію, що наразі у Харкові «ті тушки» збираються вчиняти якісь провокації. Ще раз заявляємо, що жодних захоплень адміністративних будівель, ОДА чи міськради харківський Євромайдан робити не збирається. Всі можливі сьогодні прояви агресії, погроми чи штурми розцінюємо як провокації влади для дестабілізації ситуації у місті», - наголосив Чистилін.

Як повідомляв УНІАН, в неділю в Харкові на мітинг Євромайдану напали кілька десятків молодиків. Під час сутичок було пошкоджено камеру знімальної групи одного з місцевих телеканалів. Напад вдалося відбити за допомогою самооборони Євромайдану та працівників міліції, які чергували на місці проведення акції.