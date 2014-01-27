У Запоріжжі близько 50 учасників Євромайдану «запрошено" в міліцію

«Ми на офіційному сайті ГУ МВС України в Запорізькій області розмістили офіційну інформацію про події сьогодні: про відкриття провадження за фактом замаху на захоплення Запорізької ОДА. До цього можна додати тільки те, що близько 50 найбільш активних учасників протиправних дій запрошені в райвідділи Запоріжжя для дачі пояснень», - заявив УНІАН начальник відділу зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області Олександр Волкодав.

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Яким чином учасники запорізького Майдану «запрошені» в райвідділи міліції ВЗГ ГУ МВС України в Запорізькій області офіційно не повідомляє.

Активісти запорожскогог Майдану, яких сьогодні близько 21.10 почали витісняти і витіснили з площі перед Запорізькою ОДА співробітники міліції, за спинами яких йшли люди спортивного вигляду в цивільному, що били тих, хто потрапив під руку, стверджують, що учасників акції протесту затримували і вивозили в РВВС м. Запоріжжя прямо з площі перед ОДА, а тих, кому вдалося сховатися, в цей час відловлюють по дворах в районі облдержадміністрації.