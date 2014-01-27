Суд звільнив журналіста «Дорожнього контролю» Дзиндю - ЗМІ

Про це повідомляє Євромайдан SOS у Facebook.

«Шевченківський райсуд зняв кримінальне обвинувачення. Звільнення негайно в залі суду», - йдеться в повідомленні, яке цитує «Українська правда».

Як повідомлялося, журналіста Дзіндзю, який був на вул. Банковій під час штурму Адміністрації Президента, 6 грудня заарештували на 2 місяці. Йому інкримінували ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я потерпілим).

Крім того, Дніпровський райсуд Києва 11 грудня заарештував адвоката Дзиндзі Віктора Смалія за підозрою в замаху на життя судді Шевченківського суду на два місяці.

8 січня 2014 року Дзиндзі вручили підозру в тому, що журналіст 23 січня 2013 року плюнув в обличчя інспектору ДАІ у результаті чого ДАІшник був госпіталізований із легкими тілесними ушкодженнями. В Дорожньому контролі припускали, що це було зроблено для того, щоб повісити на журналіста же одну справу.