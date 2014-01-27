Фракція Партії регіонів у Львівській облраді ухвалила рішення про саморозпуск

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації Партії регіонів.

Як зазначається у тексті заяви фракції, «фракція Партії регіонів у Львівській обласній раді висловлює глибоке співчуття родинам загиблих у Києві. Розуміючи, що ми несемо політичну відповідальність за ситуацію в державі, вважаємо за необхідне попросити вибачення у своїх виборців. Хоча жоден з нас не робив вчинків, які були б на шкоду рідному краю чи людям. Будучи незрозумілими більшістю галичан, ми своєю позицією підтримували цілісність і соборність України. Прийде час і нас зрозуміють”.

Автор заяви наголошують, що „в сьогоднішній ситуації, коли політика керівників Партії регіонів не відповідає її програмним засадам, не об’єднує, а роз’єднує країну, ми засуджуємо рішення тих обласних рад, що приймають звернення до Президента із закликами силового розв’язання політичної кризи чи введення надзвичайного стану в країні. В багатьох з цих рад ПР має більшість і демонструє неповагу до опозиції, що також провокує відповідне ставлення до нас на Львівщині. Задля громадянського миру, збереження єдності України потрібні не заяви, а рішучі кроки. Тому фракція Партії регіонів у Львівській обласній раді припиняє свою діяльність в обласній раді і заявляє про свій саморозпуск”.

Депутати закликали „всіх учасників протистояння повернути ситуацію в Конституційне русло і розв’язувати всі спірні питання шляхом позачергових виборів, в тому числі і нового складу Львівської обласної ради”.

Дану заяву було прийнято сьогодні під час засідання фракції, „за” проголосувало 9 депутатів, 1 утримався.

Всього у Львівській обласній раді до складу фракції ПР входило 10 депутатів.