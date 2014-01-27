Кабмін прийняв рішення збільшити чисельність "Грифона" і "Беркута" в шість разів - ЗМІ

Чисельність спеціальних підрозділів "Грифон" і "Беркут" буде збільшена до 30 тис. осіб, а повноваження спецпідрозділів МВС - розширені, повідомляє ZN.UA, посилаючись на свої джерела.

Так, за даними джерела в уряді, незалежно від прийняття рішення про введення надзвичайного стану, Кабінет міністрів сьогодні на закритому засіданні прийняв ряд протокольних рішень, серед яких - і про збільшення чисельності "Грифона" і "Беркута" і повноваження спецпідрозділів МВС.

Крім того, Міністерству юстиції наказано легалізувати створення народних дружин з метою забезпечення громадського порядку. Також планується введення обмеження пересування 30 вулицями Києва.

Більш того, передбачається виділити гроші з резервного фонду держбюджету на закупівлю амуніції, боєприпасів і озброєнь для спецпідрозділів.

На засіданні Кабміну переважали вимоги більш радикальних дій відносно протестувальників. За словами джерела, "найбільшими яструбами були голова Міненерго Едуард Ставицький та міністр аграрної політики Микола Присяжнюк, більш помірковану, але жорстку позицію займала глава Мін'юсту Олена Лукаш". Як зазначається, мова йде про голів міністерств, будівлі яких раніше були захоплені представниками "Спільної справи".

За даними видання, чисельність підрозділів "Беркута" в даний момент становить близько 4 тис. чоловік, "Грифона" - близько 1 тис.

Крім того, сьогодні депутати Луганської облради заявили, що беруть на себе відповідальність за спокій і правопорядок у місті і схвалили створення народних дружин. Як йдеться в повідомленні на офіційному сайті облдержадміністрації, депутати підтримали ініціативу громадських організацій українського та донського козацтва, ветеранів правоохоронних органів та збройних сил, воїнів-інтернаціоналістів, трудових колективів та молоді. "Спираючись на норми Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", вручаємо їм мандат довіри на захист жителів області від проникнення екстремізму на нашу землю, на охорону громадського порядку і державних установ", - цитує видання повідомлення.