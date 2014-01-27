Журналісти Донецька заявляють про зникнення колеги - активістки Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією журналістів порталу NGO.DONETSK.UA, сьогодні об 11.32 Жемчужникова (1988 р. н.) зв'язувалася з колегами. Вона подзвонила в офіс і сказала: «У мене проблеми, скоро буду у вас».

За словами колег, буквально відразу після цього її телефон був відключений, і ніхто з друзів і родичів не знає, де Катерина.

Журналісти розповіли, що останнім часом невідомі їй часто погрожували, надсилаючи відповідні смс-повідомлення і листи в соціальних мережах, тому вона намагалася одна не ходити по вулиці. За словами колег, імовірно, Катерина сьогодні перебувала у супроводі одного з активістів місцевої організації ВО «Свобода » Артура Шевцова, але і з ним зараз зв'язку немає. Голова обласної організації партії «Свобода» Ігор Славгородський підтвердив, що не може зв'язатися з Шевцовим та іншими членами організації, і що з ними - він не знає.

Журналісти NGO.DONETSK.UA сказали, що обдзвонили всі районні відділення міліції в місті Донецьку, але інформації про затриманих з такими прізвищами немає. Батьки Жемчужникової ще не писали, але мають намір писати заяву про її зникнення.

Колеги Катерини просять усіх, хто володіє хоч якоюсь інформацією про її місцезнаходження, повідомити в редакцію.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку активістам Євромайдану, а також журналістам, які активно висвітлюють його, погрожують невідомі. Так, 20 січня Жемчужникова повідомляла, що 19 січня їй, а також іншим журналістам і активістам з одного телефонного номера прийшли смс-повідомлення з погрозами. «Ти перейшла (перейшов) всі межі, ти за це відповіси! За тобою приїдуть», - сказано в повідомленні. Такі смс-погрози отримали 8 осіб, в число яких увійшли також і деякі керівники місцевих організацій опозиційних партій «Свобода», «УДАР», «Батьківщина».

Крім того, Жемчужникова розповіла, що в соціальній мережі Facebook від користувача Innokenty Bahilov їй прийшло повідомлення з погрозами. Їй пригрозили : «Дописати СУЧАРА! ТИ винна в тому, що відбувається в столиці! Забудь хто твої друзі, .... Збирай шмоття і ВТІКАЙ, інакше будеш висіти і горіти як автобус у Києві». Профіль відправника в соціальній мережі було тут же знищено. Крім того, такі ж письмові погрози в соціальній мережі та електронною поштою надійшли іншим журналістам, зазначила Жемчужникова.