ЗМІ: Кличко не відповів депутату на запит про німецькому ордені

Про це повідомляє "Закон і бізнес".

Як відзначають журналісти, раніше депутат Зіньківської міської ради Полтавської області з фракції ВО "Батьківщина" Сергій Сало направив запит до Кличка з проханням повідомити, за які саме заслуги лідер "Удару" став кавалером ордена іноземної держави.

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Кличко відмовився відповісти місцевому депутату, оскільки не вважає це його компетенцією, що випливає з відповіді на запит. Однак місцевого депутата така відповідь не задовольнила і, за його словами, найближчим часом він буде судитися.

На думку Сергія Сало, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" ці відомості може отримати будь-який громадянин України, а тому відмова є безпідставною.