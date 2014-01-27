Руслана заявила про можливий замах на неї
Співачка вважає, що її життю загрожує небезпека.
Відома українська співачка, активістка Євромайдану Руслана Лижичко заявляє, що їй погрожують замахом на життя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу у Штабі національного спротиву.
«Я хочу оголосити про те, що вже два дні мене попереджають про можливий замах на мене і про те, що готується провокація: нібито всередині Майдану на мене мають напасти хлопці, які мене або викрадуть, або поб’ють, або будуть використовувати зброю з різними наслідками для мене», - сказала Лижичко.
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При цьому вона зазначила, що підтримує заклики щодо захисту журналістів під час нинішніх подій і навзаєм просить підтримати її у зв’язку з цією інформацією.