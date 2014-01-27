Штаб національного спротиву на завтра оголошує мобілізацію на Майдані

Про це на прес-конференції оголосив координатор Штабу національного спротиву Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Прийдіть завтра, о 12.00, і підтримайте депутатів, які готові взяти на себе відповідальність і скасувати диктаторські закони", - сказав він.

"Підтримайте тих, хто готовий проголосувати за свободу політв'язнів та закриття проти них всіх справ, за відставку уряду та відновлення Конституції 2004 року, а разом з нею конституційного ладу України" , - закликав Турчинов.

За його словами, у вівторок буде можливість мирним шляхом розв'язати ситуацію, яка склалася в країні.

"Завтра є можливість припинити протистояння та відновити права наших громадян, відновити процес євроінтеграції, відновити процес нормального функціонування нашої країни, за що реально борються сьогодні всі активісти і патріоти Майдану", - резюмував Турчинов.