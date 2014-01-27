У Донецьку міліція відпустила затриманих за бійку з битами на мітингу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськвідділу міліції, ”під час мітингу, який відбувся вчора в Донецьку біля пам`ятника Т.Шевченку, правоохоронцями попереджено конфлікт між мітингувальниками та їх опонентами. Чотири учасники конфлікту були доставлені у Ворошиловський райвідділ міліції для подальшого розгляду».

Згідно з повідомленням: «Ні відносно даних громадян, ні від них самих (затриманих - УНІАН) жодних заяв до міліції не надходило. Таким чином, підстав затримувати їх далі не було».

У міліції інформують, що за фактом протиправних дій відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

У повідомленні не сказано, що за люди були затримані і яку організацію вони представляють.

Як повідомляв УНІАН, вдень 26 січня в Донецьку біля пам`ятника Тарасу Шевченку, де традиційно проходять акції прихильників Євромайдану, пройшов мітинг прихильників Януковича, під час якого близько 20 невідомих молодих людей, на руках яких були зав`язані георгіївські і червоні стрічки, у деяких були бейсбольні біти, спровокували бійку. У ситуацію втрутилася міліція, затримавши кілька молодиків. Решта нападників сіли в автобус, припаркований неподалік від пам`ятника Т. Шевченку біля готелю «Україна», в якому на сидіннях лежали бейсбольні біти.