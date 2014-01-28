Дніпропетровські регіонали розпочали безстрокову акцію у сквері біля будівлі ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, безстрокова акція розпочалася мітингом на підтримку політики Президента Віктора Януковича.

Більше 2 тисяч вчителів, держслужбовців на інших жителів Дніпропетровська з прапорами Партії регіонів засудили масові заворушення на території України і дії осіб, які спровокували конфлікт 26 січня біля будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації.

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Співробітники територіального управління Держслужби з надзвичайних ситуацій встановили намети для обігріву, польову кухню, принесли дрова.

У понеділок Дніпропетровська облрада, що знаходиться навпроти будівлі ОДА, не працювала. Співробітників відпустили додому у зв`язку з подіями, які відбувалися в неділю. За словами співробітників облради, на роботу вийшли тільки ті, хто на 31 січня готує сесію обласної ради з прийняття бюджету.

Як повідомляв УНІАН, більше 2 тис. учасників Народного віче в Дніпропетровську 26 січня пікетували обласну державну адміністрацію. Близько 200 молодих людей спортивної зовнішності з палицями і жовтими пов`язками на рукавах почали закидати пікетників димовими шашками.

Організатори місцевого Євромайдану назвали штурм ОДА провокацією з боку влади і закликали жителів міста «не брати участі у провокаціях, пов`язаних з так званим штурмом ОДА та інших «постановочних спектаклях».

За даними міліції, за порушення громадського порядку 37 учасників вчорашньої акції біля будівлі Дніпропетровської ОДА були затримані і доставлені в райвідділи міліції міста.

Сьогодні вночі Бабушкінський районний суд Дніпропетровська ухвалив заарештувати на 2 місяці 15 учасників масових заворушень біля будівлі Дніпропетровської ОДА.

За даними міліції, в лікарні міста госпіталізовані 5 учасників мітингу і 2 міліціонери. Також у протистоянні постраждали 6 журналістів, четверо з яких звернулися за медичною допомогою.