Байден: Режим НС в Україні закриє шлях для мирного результату

"Він (Байден) наголосив, що США засуджують використання насильства будь-якою стороною, і попередив, що оголошення режиму надзвичайного стану або введення інших жорстких заходів безпеки призведе до подальшого нагнітання ситуації і усуне можливості для мирного вирішення ситуації", - йдеться в повідомленні Білого дому, передає РИА Новости.

"Підкресливши, що часу втрачати не можна, віце-президент закликав президента Януковича відвести спецпідрозділи міліції і працювати разом з опозицією над негайними заходами зі зниження напруженості між протестувальниками і урядом", - додали в американській адміністрації.

Байден також закликав українську владу на засіданні Верховної Ради у вівторок скасувати прийнятий 16 січня пакет "антидемократичних" законів. Віце-президент США висловив підтримку переговорів уряду та опозиції в Україні про мирне вирішення ситуації, йдеться в повідомленні.

"Врешті, віце-президент підтвердив, що США підтримають Україну, яка відмовиться від насильства і буде поважати права людини і гідність своїх громадян, які сподіваються на європейське майбутнє і бажають відновити здоровий економічний клімат у країні", - зазначили в Білому домі.

Віце-президент США неодноразово телефонував Януковичу в ході масових протестів в Україні в останні два місяці.