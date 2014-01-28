Активісти забарикадували всі входи та виходи з Хмельницької ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося у відповідь на те, що сьогодні близько 4 ранку міліція затримала 6 активістів Майдану.

Протестувальники звели величезні барикади біля центрального входу в ОДА, та не пустили на робочі місця державних службовців.

З боку в'їзду на територію ОДА стоїть близько 30 міліціонерів з “Грифону”, які не дають активістам Майдану потрапити на територію ОДА.

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Також на центральному вході ОДА вивішений плакат із зображенням 5 портретів народних депутатів під надписом “Вони зрадили Україну!”, а саме Віктора Бондаря, Сергія Буряка, Олександра Гереги (всі - фракція Партії регіонів), Сергія Лабазюка (позафракційний) і Ольги Борити (фракція КПУ).

Наразі на Майдані зібралося понад 1,5 тисячі людей.

Вони вимагають негайного звільнення затриманих активістів.

Також вони очікують, яке рішення прийме сьогодні Верховна Рада України на своїй позачерговій сесії.