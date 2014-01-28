Рада встановила відповідальність за виправдання злочинів фашизму

Як передає кореспондент УНІАН, даний закон ухвалювався в пакеті з іще трьома законами і за нього без обговорення в першому читанні і в цілому проголосували 257 із 406 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Читайте такожРада ухвалила пакетом чотири закони замість скасованихЗаконом Кримінальний кодекс України доповнено статтею 436-1 «Публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму, пропаганда неонацистської ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів і їх прибічників».

Цією статтею передбачено, що публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму проти людяності, вчинених у роки Другої світової війни, зокрема злочинів, здійснених організацією “Вафен-СС”, підпорядкованими їй структурами, тими, хто боровся проти антигітлерівської коаліції і співробітничали з фашистськими окупантами, а також пропаганда неонацистської ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів і їх прибічників карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Читайте такожОпубліковано закони проти виправдання злочинів фашизму та руйнування памятниківЦей закон набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Верховній Раді народні депутати з фракцій Партії регіонів і КПУ прийняли 11 законів, в тому числі закон про держбюджет.

Сьогодні ВР скасувала 9 законів – зокрема ті, що були схвалені підняттям рук і викликали збурення в суспільстві.

Потім Верховна Рада України пакетом ухвалила чотири закони на заміну чотирьох скасованих “законів 16 січня”, серед яких і зміни до Кримінального кодексу про відповідальність за виправдання злочинів фашизму.