У Херсоні в лікарні помер один із поранених міліціонерів

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Херсонській області.

Студенти та викладачі Херсонського Національного технічного університету (ХНТУ) раніше у коментарі агентству повідомили, що не вірять, що студенти цього вишу напали з ножем на працівників міліції 27 січня, і розповіли свою версію подій.

Вони заявили, що студенти-активісти Євромайдану викликали міліціонерів до гуртожитку ХНТУ, оскільки на них напали невідомі.

Пізніше всіх вивели з гуртожитку на вулицю. Студенти і викладачі точно не знають, що саме сталося біля гуртожитку, але міліцейське підкріплення, що приїхало, затримало лише студентів, які викликали міліцію для фіксації факту погроз стосовно їх. Нікого з агресивних людей в цивільному не затримали.

Після цього в УМВС заявили, що студенти - учасники "Євромайдану" поранили ножем трьох міліціонерів.

У повідомленні МВС зазначається, що «27 січня учасники Євромайдану в Херсоні поранили трьох міліціонерів. Працівники міліції оперативно встановили та затримали осіб, які скоїли тяжкий злочин. Усі вони – студенти одного з вишів Херсону. Як виявилося, усі затримані є активними та радикально налаштованими учасниками акцій протесту – так званого «євромайдану» в Херсоні».

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (замах на злочин) та ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Тривають слідчі дії з метою встановлення мотивів скоєння злочину.