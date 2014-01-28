У Держдумі Росії назвали відставку Азарова мужнім кроком

"Азаров довгі роки працював на зростання національної економіки України, успішно працював, працював на добробут українського народу. І те, що зараз він пішов на такий крок заради мирного врегулювання ситуації на Україні, для того, щоб заспокоїти заворушення, погроми, ту страшну пожежу на Майдані - це, безумовно, вчинок. І треба ставитися до нього з повагою", - підкреслив Слуцький, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Ми будемо забезпечувати підтримку у співпраці з парламентом України з інфраструктурно значущим проектам, які були запущені президентами двох країн у Москві наприкінці грудня 2013 року. Ми будемо сприяти просуванню будь-яких знакових ініціатив в області російсько-українського співробітництва в сферах економіки, науки, культури, освіти", - запевнив він.