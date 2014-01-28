У Сумах активісти заявляють про затримання коменданта місцевого Євромайдану

Про це повідомив УНІАН один з організаторів сумського Євромайдану, помічник народного депутата України Іван Боршош.

За його словами, сьогодні вранці Кукса виходив разом з дружиною з дому, коли дорогу йому перегородили четверо чоловіків у штатському.

Читайте такожУ Сумах за фактом захоплення ОДА відкрили кримінальне провадження«Вони сказали Олександру, що хочуть з ним поговорити. У свою чергу Кукса сказав їм, що згоден говорити прямо тут і поставив вимогу показати документи. Лише один з чотирьох пред'явив міліцейське посвідчення. Вони вимагали, щоб Кукса поїхав з ними. Той відмовився, оскільки у них не було з собою ніяких повісток. Тоді четверо чоловіків напали на нього. Боротьба тривала кілька хвилин, дісталося і дружині, потім Куксу скрутили і відвезли до міськвідділу. Зараз шукаємо адвоката», - розповів Боршош, посилаючись на слова дружини коменданта наметового містечка місцевого Євромайдану.

Читайте такожВ МВС заявляють, що розгону майдану в Сумах не булоЯк припускає Боршош, Куксі можуть інкримінувати блокування будівлі Сумської облдержадміністрації 26 січня, яке нібито мало місце.

«Зараз Олександр дає свідчення в міськвідділі міліції, що по вул. Петропавловській. Його статус поки що не визначено. Слідство не бентежить той факт, що ніякої будівлі ОДА в Сумах немає, а приміщення на пл. Незалежності, 2 належить облраді, входи до якої ще з п'ятниці, 24 січня, заблоковані зсередини самою владою», - підкреслив Боршош.

На даний момент УНІАН не вдалося одержати офіційний коментар від правоохоронних органів за цією інформацією.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах Ковпаковський районний суд виніс постанову про запобіжний захід для сімох активістів, затриманих у ніч на 27 січня за обвинуваченням у блокуванні будівлі ОДА, у вигляді домашнього арешту на строк від одного до двох місяців.