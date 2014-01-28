На Львівщині встановлять пам’ятний знак загиблим на Євромайдані

Про це повідомили УНІАН у Самбірській міській раді.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні, 28 січня, відбулася позачергова сесія Самбірської міської ради на порядку денному засідання розглядалося одне питання: «Про суспільно-політичну ситуацію в Україні».

На початку засідання депутати та присутні у сесійній залі вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих учасників Майдану.

Як зазначив у своєму виступі голова ради Самбірського міського об‘єднання «Майдан» Павло Андрущенко, «сьогодні, після кривавого розгону, пострілів у людей, знущань над ними, жорстоких законів, прийнятих 16 січня, питання стоїть зовсім інше – збереження нашої незалежності».

Секретар Самбірської міської ради Володимир Дацюк зачитав рішення, у якому депутати Самбірської міської ради вимагають «негайно відмінити низку законів, прийнятих 16 січня, визнати Народну Раду України органом, уповноваженим представляти інтереси народу України. Також у місті Самборі з метою вшанування пам’яті загиблих на київському Євромайдані, на Площі пам’яті у Самборі вставити пам’ятний знак загиблим за волю України». Депутати проголосували за дане рішення.