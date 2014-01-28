Печерський райсуд розгляне клопотання захисту екс-нардепа Маркова про його звільнення

23:35, 28 січня 2014
Політика
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У Печерському районному суді Києва завтра, 29 січня, відбудеться розгляд клопотання захисту заарештованого екс-народного депутата Ігоря Маркова про його звільнення з-під варти.

Игорь Марков

Про це УНІАН повідомили в офісі партії ”Родина”, лідером якої є Марков.

”Клопотання подано у зв`язку з тим, що досудове слідство в справі Ігоря Маркова, якого звинувачують у нападі на українського націоналіста в 2007 році, закінчене, матеріали передані до суду, - сказали в офісі.

Також у партії уточнили, що раніше представники обвинувачення наполягали на триманні Маркова під вартою на час слідства, оскільки він, на їх думку, міг заважати розслідуванню і чинити тиск на свідків. Тепер цей аргумент втратив свою силу, і захист подав клопотання про звільнення екс-нардепа.

Як повідомляв УНІАН, лідеру партії «Родина» Ігорю Маркову, позбавленому мандата депутата ВР, інкримінують організацію і вчинення побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам`ятника Катерині ІІ. 22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Він був затриманий. Прихильники Маркова взяли в облогу обласне відділення міліції. Вночі правоохоронцям з боєм вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі і відправити в Київ, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці. 31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін. 16 грудня Печерський районний суд виніс рішення продовжити термін перебування Маркова під вартою до 13 лютого.

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