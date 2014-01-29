Арбузов висловив співчуття сім'ям загиблих у сутичках в Києві

Про це заявив в. о. прем'єр-міністра, Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов на засіданні Кабміну.

«Зараз в суспільстві, між владою і опозицією, йде діалог та пошук рішень для виходу з дуже непростої ситуації. Тому ми повинні сконцентруватися і зробити все можливе для стабільного функціонування держави», - заявив Сергій Арбузов.

Він підкреслив, що Президент України та народні депутати зробили важливі кроки для пошуку компромісу.

«У той же час повноцінний компроміс можливий лише за умови взаємної поваги до позицій всіх учасників переговорів. Потрібно відмовитися від агресії і ультиматумів. Єдиний шлях зняти кризу і знайти розуміння - діалог. Уряд зі свого боку готовий забезпечити належні умови для досягнення національної стабільності», - зазначив в.о. прем'єр-міністра.

Також Сергій Арбузов додав, що сьогодні дуже важливо: нівелювати негативний вплив ситуації на економічні процеси; своєчасно проводити соціальні виплати і виконувати інші зобов'язання держави (особливо в тих регіонах, де були захоплені приміщення місцевих органів влади); гарантувати надання необхідної медичної допомоги постраждалим з обох сторін політичного протистояння.

«Користуючись нагодою, хотів би від імені Уряду висловити свої співчуття сім'ям загиблих в цих протистояннях. Мені шкода, що постраждало багато людей, в тому числі журналістів. Сподіваюся, що розслідування всіх справ буде швидко завершено. Сподіваюся, що більше не буде жертв і постраждалих у протистояннях», - підкреслив Сергій Арбузов.