Компартія вимагає розслідувати діяльність в Україні неонацистських організацій

Фракція КПУ наполягає на створенні спеціальної слідчої комісії Верховної Ради і проведенні спеціальних парламентських слухань за фактом діяльності неонацистських організацій в Україні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КПУ, про це заявив лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО.

Він зазначив, що з кінця минулого року в українському Інтернеті з`явилася і активно функціонує мережа «відверто нацистських інформаційних ресурсів, таких як, приміром, портал українських націонал-соціалістів, сайт Української націонал-трудової партії».

П.СИМОНЕНКО висловив переконання, що вищеперелічені, а також інші українські нацистські інтернет-ресурси не могли б існувати в мережі без відповідного “добра” з боку президентської команди і керівництва СБУ.

Лідер комуністів також підкреслив, що практично всі нацистські ресурси в українському Інтернеті розпочали свою діяльність одночасно і, без жодного сумніву, створені і моделюються з єдиного центру. За його словами, матеріали, що публікуються на вказаних інтернет-ресурсах, суперечать Конституції і законам України, підпадають під дії статей Кримінального кодексу і загрожують національній безпеці нашої країни.

“Компартія України вимагає від Генпрокуратури негайного порушення кримінальної справи за фактом створення і функціонування нацистських інтернет-ресурсів, всебічного і контрольованого громадськістю його розслідування і притягнення винних, насамперед замовників і організаторів, до відповідальності, незважаючи на чини і посади», - сказав П.СИМОНЕНКО.