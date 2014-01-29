Єфремов: В Раді немає голосів ні за один законопроект про амністію
20:42, 29 січня 2014Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що у парламенті немає голосів за законопроекти про амністію.
Єфремов: В Раді немає голосів ні за один законопроект
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
«Найстрашніше, що немає голосів ні за один законопроект», - сказав Єфремов.
Він також додав, що переговори у фракції тривають.
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