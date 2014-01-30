Опозиція продовжуватиме «боротьбу за права і свободи українців» - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам після ухвалення закону про амністію авторства депутата від ПР Юрія Мірошниченка Яценюк зазначив, що «ми побачимо, що в цій редакції закону написано».

«Але ми далі продовжуємо на Майдані нашу боротьбу за права і свободи українців», - сказав Яценюк.

Він також наголосив, що на даний момент остаточної редакції цього закону не оприлюднено. «Ми її не бачили», - додав Яценюк.

Він зазначив, що після того, як опозиція дізнається, що написано в цьому законі, вона висловить свою позицію на Майдані.

У свою чергу лідер «Свободи» Олег Тягнибок наголосив, що цей закон приймався з порушеннями регламенту.

Зокрема, він був не основний і мав ставитися на голосування після законопроекту депутата від «Батьківщини» Леоніда Ємця.

Також, додав депутат, законопроект не обговорювався у комітетах, а депутати не мали роздрукованого тексту законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, у ВР був зареєстрований законопроект авторства депутата від ПР Юрія Мірошниченка, який став четвертим законопроектом про амністію.

Тим часом тексту законопроекту немає на сайті парламенту, але, за словами автора, ним передбачається амністія протестувальників після звільнення всіх адміністративних будівель, приміщень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Пізно увечері ВР ухвалила цей закон без обговорення. Його підтримали фракції ПР (189 депутатів із 204) та КПУ (32 із 32), а також 11 позафракційних депутатів.

Фракції «Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» не дали жодного голосу, виступаючи категорично проти ухвалення даного законопроекту «регіонала».

Опозиційний законопроект про амністію передбачав, що активісти, які брали участь у акціях протесту з 26 грудня 2013 року, звільняються від кримінальної відповідальності та покарання. Цей закон, як очікувалося, застосовується до підозрюваних, підсудних та засуджених активістів із дня, наступного за днем опублікування, і виконується протягом місяця.