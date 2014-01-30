Координатору запорізького Майдану присудили домашній арешт з електронним браслетом



Як повідомив кореспондентові УНІАН після судового засідання сам Артюшенко, даний запобіжний захід означає, що в найближчі два місяці він взагалі не зможе вийти з дому.

«Мені привезуть електронний браслет, з яким я повинен сидіти удома. Нікуди не виходити, його не знімати і так далі. Я вважаю, що це момент нейтралізації мене як одного з основних керівників запорізького Майдану», - заявив керівник громадської організації «Українська справа», від імені якої в Запоріжжі з грудня 2013 р. до останнього часу подавалися заявки на проведення більшості акцій опозиції.

Також він відзначив, що має намір оскаржити рішення районного суду.

Як повідомляв УНІАН, координатор запорізького майдану Артюшенко був затриманий міліцією у понеділок і більше доби провів в ІВС. Як і інших учасників запорізького майдану, його затримали після відкриття 26 і 27 січня слідчим управлінням ГУ МВС України в Запорізькій області у зв`язку з подіями перед будівлею Запорізької ОГА проваджень за ч.1 ст. 341 КК України (замах на захоплення державних або громадських будівель або споруд) і за ч. 1 ст. 294 КК України (організація масових заворушень). За даними прокуратури, повідомлення про підозру в участі в масових заворушеннях і спробі штурму Запорізької ОДА 26 січня одержали 48 чоловік. Для 32 з них суд обрав запобіжний захід: 26 - домашній арешт і для шести - особиста порука і особисте зобов`язання.