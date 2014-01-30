Майданівці спокійно сприйняли закон Мірошниченка та обіцяють стояти за перевибори

Про це демонстрантам на Майдані повідомив один з опозиційних лідерів Олег Тягнибок, повідомляє ТСН.

Майданівці сприйняли новину доволі спокійно. Поки політик наче виправдовуючись виголошував свою промову, мітингувальники спокійно займалися своїми справами.

Так само відреагували і демонстранти, які перебувають поблизу барикад на вулиці Грушевського.

Вони називають прийняття закону хоч і добрим знаком, але не перемогою, адже це була другорядна вимога. Тому запевняють, що будуть стояти далі.

Головною вимогою, яку виголошують демонстранти, є перевибори.

Водночас на Майдані вже сформували завдання на сьогодні - зігрітися, адже температура знизилася до мінус 17 градусів, а прогнозують до мінус 26.

Проте наразі неможливо спрогнозувати, скільки триватиме таке затишшя з огляду на останні події у Раді.

Нагадаємо, у середу, 29 січня Рада ухвалила закон про амністію затриманим майданівцям, зареєстрований нардепом від ПР Юрієм Мірошниченком. За відповідне рішення віддали голоси 232 народних депутати.

"За" проголосували Бадаєв, Калєтнік, Кравчук, Круглов, Купчак, Кутовий, Поплавський, Рибак, Рибаков, двоє Табалових, 189 регіоналів і 32 комуністи. Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту.