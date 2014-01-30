Рибак підписав скасування "законів 16 січня" і направив на підпис Януковичу

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак підписав закон № 4007у "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України", яким скасовано 9 законів, ухвалених 16 січня 2014 року.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

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Тепер закон про скасування законів від 16 січня має підписати Президент України Віктор Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Верховна Рада скасувала 9 законів, прийнятих 16 січня 2014 року, що обмежували права і свободи громадян, які викликали ескалацію напруженості в суспільстві, що призвело до людських жертв.