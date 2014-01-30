Спецпосланець ООН: Необхідно якомога швидше врегулювати кризу мирним шляхом

Про це він сказав під час зустрічі з представниками громадянського суспільства України, повідомили УНІАН у Міжнародному фонді "Відродження".

Спецпосланець Генсекретаря ООН також висловив солідарність із народом України і наголосив на важливій ролі громадянського суспільства в процесі врегулювання політичної кризи.

Учасники зустрічі з українського боку наголосили на неприпустимості порушень прав людини, навели конкретні факти таких порушень, розповіли про випадки тортур щодо протестувальників із боку державних органів під час мирних протестів і силового протистояння, вказали на невиправдане звуження засадничих свобод і створення правових обмежень у діяльності громадських організацій, зазнається в повідомленні. Громадянські активісти наголошували на наявності задокументованих фактів брутального порушення прав людини.

Представники громадських організацій вказали на асиметрію ситуації, у якій перебувають лідери протесту та влада під час мирних переговорів Саме влада допустила грубі порушення фундаментальних прав людини й не пішла на покарання своїх представників, які вчинили такі порушення та вчиняють їх далі. Зазначалося, що лише голосування у Верховній Раді України не здатне забезпечити мирного врегулювання політичної кризи, оскільки протистояння давно вийшло за межі формату політичної боротьби в рамках парламентської більшості й опозиції.

Учасники зустрічі, як йдеться в повідомленні, також вказали на факти та злочинний характер зрощення представників правоохоронних органів і кримінальних угрупувань, які вчиняють насильницькі дії стосовно учасників протестів у регіонах. Йшлося про нагальну потребу відновити законність і справедливе правосуддя, що, на думку учасників зустрічі, сприятиме припиненню насильства всіма сторонами конфлікту й дасть змогу відновити довіру між ними.

Серрі подякував присутнім за зустріч і ще раз висловив прагнення сприяти мирному розв'язанню політичної кризи в Україні.