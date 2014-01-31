Радник Путіна вважає, що розвиток ситуації в Україні залежить від Януковича

Якщо Президент України Віктор Янукович не придушить «заколот», то він ризикує втратити владу, після чого на Україну чекає зростання хаосу і внутрішній конфлікт.

Про це в інтерв'ю корпоративному журналу «Газпром» сказав радник Президента РФ з питань регіональної економічної інтеграції Сергій Глазьєв.

За його словами, подальший розвиток ситуації в Україні залежатиме від Януковича.

Читайте такожЯк Партія регіонів «скуштувала» президентського батога

«Він (Янукович – УНІАН) зараз знаходиться в обстановці повзучого перевороту, і оскільки він є гарантом Конституції, безпеки і цілісності України, то у Президента немає вибору. Або він захищає українську державність і придушує заколот, який спровокований і фінансується зовнішніми силами, або він ризикує втратити владу, і тоді на Україну чекає зростання хаосу і внутрішній конфлікт, з якого не видно виходу», - сказав Глазьєв.