Радник Путіна заявив, що Бжезінському місце в психіатричній лікарні

Радник Президента РФ з питань регіональної економічної інтеграції Сергій Глазьєв вважає, що американський експерт польського походження Збігнев Бжезінський страждає на крайню форму русофобії і йому місце в психіатричній лікарні, а уявлення американських політиків про Україну - збочене і примітивне.

Про це він сказав у інтерв'ю корпоративному журналу «Газпром», яке буде опубліковано в №1-2.

«З погляду здорового глузду, дійсно, виникає питання – для чого американцям витрачати такі кошти на пропаганду русофобії. Але якщо ви почитали, припустимо, книжки Бжезінського, то сенс таких дій прояснюється. Людина страждає на крайню форму русофобії, і, на мій погляд, йому місце в лікарні Кащенка (так неофіційно називають Московську психіатричну лікарню № 1 – УНІАН), але в 1990-і роки його приймали мало не в Кремлі», - сказав Глазьєв.

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На його думку, ідеї, викладені в книжках Бжезінського, грають далеко не останню роль у визначенні зовнішньополітичних пріоритетів США і є образом думки багатьох американських чиновників.

«Досить пригадати нещодавній виступ пані Нуланд на Майдані. Яка ненависть до Росії, який натиск, який шантаж стосовно українських посадовців і великих бізнесменів, яких вона погрожувала піддати санкціям і мало не позбавити майна», - вважає Глазьєв.

Він переконаний, що затята пропаганда супроводжується свідомими спотвореннями, а деколи - просто нерозумінням суті подій.

«Нещодавно в Ялті я дискутував із американськими політиками і був уражений тим, наскільки збоченими і одночасно примітивними виглядали їхні висловлювання про Україну, включаючи і присутню там Хіларі Клінтон. Вона, по-перше, оголосила, що Митний союз є відновленням СРСР, тому Україні у жодному разі не можна в ньому брати участь, що вже є нісенітницею, оскільки цей МС створено за абсолютно іншими принципами. Далі, вона заявила взагалі щось неймовірне, що конкурентними перевагами України є сланцевий газ і шоколад. Тобто людина взагалі не зрозуміла, до якої вона країни приїхала і що в ній виробляють», - зазначив Глазьєв.

Він вважає, що з таким рівнем мислення і розуміння люди витрачають мільярди доларів, щоб вбити клин між двома країнами і народами.

«Ми недооцінили натиск, недооцінили американську геополітику, сенс якої на пострадянському просторі традиційно британський, зразка 200-річної давнини, – «розділяй і володарюй». Але робиться це вже за незрівнянно вищим рівнем інформаційних технологій», - наголосив він.

Як відомо, Бжезінський був радником у справах національної безпеки президента США Джиммі Картера (1977-1981 рр.).

28 січня 2014 року Бжезінський у своєму Twitter написав: "Росіяни прокиньтеся! Підтримувані Росією репресії в Україні зрештою призведуть до катастрофи в самій Росії".