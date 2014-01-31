Через сильні морози активістів на Майдані та на Грушевського поменшало

11:59, 31 січня 2014
Політика
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Ситуація на Майдані Незалежності, Європейській площі та вулиці Грушевського залишається спокійною

Количество протестующих из-за мороза уменьшилось

Ситуація у центрі Києва, на Майдані Незалежності, Європейській площі та вулиці Грушевського, спокійна.

Як передає кореспондент УНІАН, з огляду на сильні морози людей не багато. В основному на вулиці перебувають ті, хто зайнятий якоюсь справою: вартує на барикадах, розносить чай та бутерброди мітингувальникам.

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Перед сценою на Майдані також небагато людей, вони дивляться трансляцію документальних фільмів та новин з екрану.

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