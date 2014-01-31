Через сильні морози активістів на Майдані та на Грушевського поменшало
11:59, 31 січня 2014Політика
0 0
Ситуація на Майдані Незалежності, Європейській площі та вулиці Грушевського залишається спокійною
Кількість протестувальників через мороз зменшилася
Ситуація у центрі Києва, на Майдані Незалежності, Європейській площі та вулиці Грушевського, спокійна.
Як передає кореспондент УНІАН, з огляду на сильні морози людей не багато. В основному на вулиці перебувають ті, хто зайнятий якоюсь справою: вартує на барикадах, розносить чай та бутерброди мітингувальникам.
Читайте такожОпубліковано відео, як бійці Беркута стріляють з рушниць в активістів
Перед сценою на Майдані також небагато людей, вони дивляться трансляцію документальних фільмів та новин з екрану.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter