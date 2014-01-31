Силовики Майдану хочуть стати третьою стороною у переговорах влади й опозиції

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«У зв’язку з тим, що влада й опозиція не досягають ніяких домовленостей з врегулювання надзвичайної ситуації в державі і підводять країну на межу війни, ми, «Правий сектор», «афганці» та інші силові структури Майдану звертаємося з вимогою до влади й опозиції поновити переговорний процес і включити нас до переговорного процесу», – заявив один із лідерів об’єднання «Правий сектор», провідник ВО «Тризуб» імені Степана Бандери Дмитро Ярош.

Він наполягає, що переговорний процес потрібно відновити до початку чергової сесії Верховною Ради, яка відбудеться 4 лютого.

Читайте такожПравий сектор обіцяє припинити протистояння, якщо влада піде на компромісТакож «Правий сектор» вимагає до початку сесії Верховної Ради амністувати всіх учасників протестів, які опинилися за ґратами.

За словами Яроша, в разі амністії представники об’єднання будуть відведені з барикад на вулиці Грушевського на вихідні позиції Майдану. Проте якщо арештовані не будуть звільнені, «Правий сектор» залишає за собою право на «самостійні адекватні дії, які можуть бути не тільки конституційними», заявив Ярош.

Верховна Рада пізно ввечері 29 січня голосами 232 народних депутатів, переважно з фракцій Партії регіонів і КПУ, ухвалила за основу і одразу в цілому законопроект «про амністію» учасників останніх протистоянь в Україні. Автор закону регіонал Юрій Мірошниченко повідомляв, що його документ передбачає, що учасників протистоянь звільнять від кримінальної відповідальності тільки через 15 діб після того, як демонстранти звільнять усі зайняті ними адміністративні будівлі. Закон ухвалили після того, як до парламенту на нараду зі своєю фракцією прибув президент Віктор Янукович.

В адміністрації президента наступного дня пояснили, що цей закон «гарантує право громадян на мирний протест». «Громадяни можуть продовжити перебувати у приміщеннях, які не належать органам державної влади, і можуть перебувати на Майдані, здійснюючи свої мирні протести», – заявив перший заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов.