Яценюк закликає Януковича скасувати "закони 16 січня"

"Тому що люди не вірять у те, що влада готова до мирного врегулювання конфлікту в Україні", - сказав Яценюк перед відльотом до Мюнхена, де він візьме участь у конференції з безпеки, повідомили УНІАН у прес-службі ВО "Батьківщина".

Читайте такожРада ухвалила пакетом чотири закони замість скасованихПідписання цього закону, переконаний Яценюк, буде слугувати сигналом того, що влада готова до знаходження компромісу, не буде загострювати ситуацію, наступати на власний народ та готова до розв'язання глибокої суспільно-політичної кризи в Україні мирним шляхом.

Читайте такожОпозиція продовжуватиме «боротьбу за права і свободи українців» - ЯценюкЯк повідомляв УНІАН, найбільш масові в історії держави акції протесту розпочалися в Україні після того, як в ніч на 30 листопада 2013 року «Беркут» жорстоко розігнав мирну акцію протесту на Майдані Незалежності в Києві. Після цього на вулиці вийшли сотні тисяч громадян. Акції протесту посилилися після того, як 16 січня 2014 року Верховна Рада України прийняла пакет так званих «диктаторських законів», що обмежують права і свободи громадян. 19 січня на вул. Грушевського розпочалося протистояння між мітингувальниками та правоохоронцями. Сотні громадян поранені, є загиблі, сотні заарештовано.

28 січня ВР скасувала закони від 16 січня, однак цей закон ще не підписано.