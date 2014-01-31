У МВС запевняють, що розшукали майже всіх безвісти зниклих на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, про це на на брифінгу в Києві повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Віталій Сакал, зауваживши, що йдеться про тих осіб, інформація про зникнення яких почала надходити до міліції з 21 листопада минулого року.

Читайте такожМіліція знайшла одного з двох громадян, які начебто зникли на Євромайдані Водночас, Сакал заперечив інформацію, яку сьогодні поширили ЗМІ, про начебто наявність 26 невпізнаних тіл, які знаходяться у столичному морзі на вулиці Оранжерейній і що ці особи були доставлені туди з київського Майдану. За словами Сакала, тіла тих людей перебувають в морзі тривалий період. «Щодо 26 трупів на Оранжерейній, то туди направлялися працівники міліції. Ці люди знаходяться там тривалий час. По всіх них проводяться заходи, щоб встановити, хто ці люди», - сказав Сакал.

Читайте такожМіліція знайшла активіста, який нібито застосував силу проти працівників КМДА*** Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на «Свідомо», у центральному морзі на Оранжерейній станом на 30 січня знаходяться 26 неопізнаних трупів. За даними журналістів, 14 з них потрапили сюди у 2014 році. Серед них два тіла було знайдено на Хрещатику, ще один труп потрапив до моргу з лікарні №9. У "Свідомо" заявили, що у вівторок, 4-го лютого, на Північному кладовищі заплановане масове захоронення неопізнаних трупів.