Опозиція вимагає ліквідувати «ескадрони смерті», задіяні для розправи над опозицією

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

«Викрадення сотень активістів, катування, нелюдські знущання з них та жодної реакції провладних органів – прокуратури, міліції та спецслужб – свідчить про те, що діяльність так званих ескадронів смерти покликана тероризувати, залякувати, катувати та фізично знищувати учасників Революції Гідности, лідерів опозиції та опозиційних і громадських діячів», - наголосив Тягнибок.

Читайте такожОпозиція обіцяє знайти винних у вбивствах і катуваннях активістів МайдануНа його переконання, «дії цих ескадронів смерти координують вищі очільники влади».

«Очевидно, що без особистої участи та технічної допомоги міністра внутрішніх справ Захарченка, очільників правоохоронних органів на місцях, без покривання прокуратури неможливо собі уявити, щоб в Україні безкарно діяли бандитські угрупування, які катують людей», - вважає Тягнибок.

Читайте такожСлідство розглядає дві версії викрадення Булатова – МВСВін нагадав про викрадення лідера Автомайдану Дмитра Булатова, активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

«За кожним лідером опозиції та відомим активістом ведеться стеження. У центрі кожного міста розташовані десятки міліційних та спецслужбівських камер, які тотально слідкують за всіма», - переконаний Тягнибок.

Таким чином, вважає він, «влада, як мінімум, бачила, але ми впевнені, що і координувала, викрадення кожного активіста, зокрема й Дмитра Булатова».

Як повідомляв УНІАН, 23 січня активісти Автомайдану заявили про зникнення Булатова. Пізніше у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВД України в м. Києві повідомили, що дружина Булатова через свого адвоката написала в міліцію заяву про зникнення чоловіка.

Булатова знайшли 30 січня в селі Вишеньки Бориспільського району Київщини. Зараз він перебуває у столичній клініці «Борис». За словами друзів Булатова, невідомі зловмисники тиждень катували чоловіка, не давали йому їжі та намагалися довідатися, хто фінансує Автомайдан.

У ніч на 21 січня невідомі викрали й катували двох активістів Майдану – Юрія Вербицього та Ігоря Луценка. Коли 50-річний Вербицький розносив чай на Грушевського, його поранило в око. Представник Ради Майдану Луценко відвіз Вербицького в Жовтневу (Олександрівську) лікарню. Звідти обох активістів викрали невідомі і 15 годин піддавали тортурам. 22 січня тіло Вербицького було знайдено у лісі під Гнідином. Луценко, який після тортур зумів вибратися з лісу в Бориспільському районі, розповів, що викрадачі особливо жорстоко катували Вербицького через те, що він був львів'янином.