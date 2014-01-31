При формуванні нового Уряду влада та опозиція мають дослухатися одне до одного - Рибак
21:45, 31 січня 2014Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак вважає, що при формуванні нового складу Уряду влада та опозиція мають дослухатися одне до одного.
При формуванні нового Уряду влада та опозиція мають дослухатися одне до одного - Рибак
Про це він сказав у інтерв’ю одному з українських каналів.
Рибак відзначив, що оскільки Уряд пішов у відставку, необхідно сформувати новий його склад. «Для цього необхідно сісти усім політичним силам і знайти в собі сили через компроміси сформувати цей Уряд», - сказав він.
Усе це також має бути узгоджено із Президентом, зауважив спікер, адже згідно із Конституцією сьогодні саме Президент «вносить пропозиції на прем’єр-міністра, призначає керівників міністерств».
«Значить, необхідно і до Президента дослухатися. Президенту – дослухатися до Верховної Ради. І ми призначимо новий Уряд», - сказав Рибак.
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