При формуванні нового Уряду влада та опозиція мають дослухатися одне до одного - Рибак

Про це він сказав у інтерв’ю одному з українських каналів.

Рибак відзначив, що оскільки Уряд пішов у відставку, необхідно сформувати новий його склад. «Для цього необхідно сісти усім політичним силам і знайти в собі сили через компроміси сформувати цей Уряд», - сказав він.

Усе це також має бути узгоджено із Президентом, зауважив спікер, адже згідно із Конституцією сьогодні саме Президент «вносить пропозиції на прем’єр-міністра, призначає керівників міністерств».

«Значить, необхідно і до Президента дослухатися. Президенту – дослухатися до Верховної Ради. І ми призначимо новий Уряд», - сказав Рибак.