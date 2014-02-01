СБУ затримала двох опозиціонерів за підготовку теракту на об'єкті енергетики

Про це на прес-конференції заявив начальник УСБУ в Дніпропетровській області Володимир Воропай.

"У ході обшуків, проведених з санкції Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська, за місцем проживання підозрюваних вилучено: дві толові шашки вагою 400 грамів, дві гранати Ф-1, боєприпаси часів Другої світової війни, і комп'ютерна техніка", - сказав він.

В даний час затримані двоє членів цієї групи.

За даним фактом слідчими Управління СБУ в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 14 та частини 2 статті 258 (підготовка до терористичного акту) КК України.

Джерело Подробиці