Україна повинна знайти своє місце у системі європейської безпеки - Льовочкін

Про це він сказав українським журналістам у суботу в Мюнхені напередодні проведення панелі, в ході якої також будуть обговорюватися події в Україні.

"У цьому році конференція проходить на тлі важливих подій, які відбуваються в Україні. Це питання перебуває в центрі уваги конференції. Дискусія на цю тему буде дуже жорсткою", - сказав він. Льовочкін особливо відзначив важливість Мюнхенської конференції, назвавши її місцем, де "виробляється сучасний дизайн архітектури нової системи безпеки для світу і Європи".

Він упевнений, що Україна - це велика європейська держава, яка має в кінцевому підсумку знайти своє місце у цій системі.